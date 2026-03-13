The Power du 13 mars 2026 : qui sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 5)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 5 du vendredi 13 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 5 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Benoit alors qu’il a berné tout le monde pour aller au face à face téléphonique avec le Power Player.











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Jordan briefe Benoit : il doit mettre tous les soupçons sur Jean-Edouard ! C’est l’heure de la confrontation téléphonique, Benoit a été choisi. Beverly lui donne le carnet avec leurs recommandations !

Benoit se rend dans le repère du pouvoir. Il va donc pouvoir échanger avec Jonathan, il est son complice et lui parle des soupçons de Laura, qui met tout le monde sur ses côtes. Benoit lui parle de sa stratégie de tout remettre sur Jean-Edouard. Jonathan est choqué pour Laura alors que Benoit lui donne les infos qu’il a sur Jean-Edouard. Ils mettent en place des fausses réponses que Benoit va dire avoir obtenu du Power Player. Ils ont la pression.

Benoit revient, tout le monde l’attend de pied ferme. Ils donnent les infos qu’il a eu et suit la stratégie d’essayer de les diriger vers Jean-Edouard. Benoit craint que Jean-Edouard comprenne qu’il ment et qu’il est donc complice… Laura assure qu’elle pense que Jean-Edouard n’est pas le Power Player mais elle ne fait qu’attirer les soupçons sur elle comme complice.



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Laura confronte carrément Jonathan : elle lui demande s’il est le Power Player ! Evidemment, il lui ment mais elle le soupçonne toujours.

Kaos réunit tout le monde dans le salon pour la première cérémonie d’élimination de la saison. Avant de voter, ils débriefent tous leurs soupçons. Plusieurs pensent évidemment à Jean-Edouard mais Jonathan est aussi soupçonné par plusieurs filles. Enzo pense que c’est improbable.

Place aux votes, Jonathan est très stressé. Une fois les votes validés, Kaos révèle les noms des complices : Jordan, choisi par le Power Player, et celui imposé par Kaos… Benoit ! Ils se doutaient pour Jordan mais sont choqués pour Benoit.

Kaos révèle ensuite que c’est Jonathan qui était le Power Player. Laura se félicite d’avoir trouvé ! Mais il faut que la majorité ait voté Jonathan pour le démasquer. Et c’est un échec, ils ont répondu Jean-Edouard à la majorité ! Laura est déçue qu’on ne l’ait pas écoutée. Jonathan, Benoit et Jordan sont sauvés et ne pourront pas être éliminés.

Les autres players sont donc tous sur la roue de l’infortune. Sont désignés : Julien, Soraya et Beverly. C’est Jonathan qui va choisir qui éliminer parmi les 3 !

SPOILER qui va être éliminé

Dans l’épisode de lundi, vous allez découvrir le nom du premier éliminé de la saison. On vous dévoilera son nom en avant-première dimanche soir !

The Power, le replay du 13 mars

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce vendredi 13 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 16 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 6.