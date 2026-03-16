The Power du 16 mars 2026 : Soraya éliminée, qui sont les complices du Power Player ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 6)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 6 du lundi 16 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Jonathan alors qu’il doit désigner qui éliminer entre Julien, Soraya et Beverly.











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Chacun a une minute pour tenter de convaincre Jonathan de le pas l’éliminer. Jonathan choisit de sauver Julien en premier. Et il décide finalement de sortir… Soraya ! Beverly est sauvée. Evidemment, Soraya est déçue et frustrée d’être la première à partir.

Soraya fait ses valises, elle dit au revoir à tout le monde et quitte la villa sous les applaudissements des joueurs. Jonathan tente de se rattraper auprès de Laura, il lui propose une alliance. Elle décide de lui faire confiance pour la stratégie et le jeu.

Démarrage d’une nouvelle partie avec la désignation d’un nouveau Power Player ! Place donc à un jeu, le meilleur d’entre eux sera le Power Player. Kaos explique les règles : il y une chaise dans le cercle et il faut s’asseoir le plus vite possible sans enlever ses pieds du marquage et sans le faire bouger ! Ils ont tous un bug et ne comprennent pas qu’il suffit d’attraper la chaise et la mettre derrière eux…



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Ils sont quelqu’uns à finir par comprendre qu’il suffit de déplacer la chaise. Mais qui a été le plus rapide ? Kaos réunit tous les joueurs dans le salon pour annoncer le meilleur chrono. Evidemment, tout le monde se regarde et s’analyse. Le meilleur temps est de 6 secondes 37 ! Il s’agit du temps d’Enzo, il est donc le Power Player !

Jonathan pense que c’est Damien, il l’accuse directement. Ça profite à Enzo. L’enquête commence alors qu’Enzo se demande qui choisir comme complice. Il hésite à prendre Jonathan.

Kaos convoque le Power Player dans le repère du pouvoir. Il pense annoncer le nom de son complice mais Kaos lui dit que ce n’est pas pour tout de suite ! Il lui lance un défi : placer des paroles de chanson au milieu d’une conversation comme si de rien était ! Voici les paroles : « je suis malade, complètement malade », « non rien de rien, je ne regrette rien », « j’irai où tu iras, qu’importe la place qu’importe l’endroit ». Et s’il échoue, Kaos révèlera à tous un gros indice sur lui.

L’alarme retentit dans la villa. Kaos annonce vouloir corser l’expérience : cette nouvelle partie est placée sous le signe des défis ! Ils auront des défis secrets à réaliser devant les autres avec des indices sur le Power Player à la clé. Et il annonce que le premier à devoir relevé un défi : c’est le nouveau Power Player !

Ils pont plusieurs à soupçonner Benoit tandis qu’Enzo se demande comment placer ses phrases… Il en place une avec Beverly, une seconde avec Damien. Ils y voient que du feu ! Et il place la dernière sans que personne ne le soupçonne. Une musique retentit, Kaos rassemble les joueurs : ils ne remportent pas l’indice sur le Power Player ! Enzo savoure.

Les joueurs doivent ensuite se réunir sur le roof-top. Kaos annonce que le Power Player a déjà choisi son complice. Il est temps de découvrir de qui il s’agit.

SPOILER qui sont les complices d’Enzo ?

Dans l’épisode de demain, on va découvrir qui est le complice choisi par le Power Player : Julien Tanti ! Ils vont ensuite découvrir le complice imposé par Kaos : Nehuda !

The Power, le replay du 16 mars

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce lundi 16 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 17 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 7.