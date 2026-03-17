The Power du 17 mars 2026 : quel est l’indice sur le Power Player ? (résumé, spoiler + replay épisode 7)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 7 du mardi 17 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 7 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs pour la découverte de quel complice a été choisi par le Power Player.











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Kaos diffuse une musique de Mylène Farmer aux joueurs, à l’exception du Power Player. Ils sont tous entrain de danser et en oublie qu’ils doivent en profiter pour essayer de démasquer le complice !

Damien ne chante pas et ne danse pas dans le rythme, il est soupçonné. Mais le complice, c’est… Julien ! Il reste à fond pour ne pas être démasqué. Enzo trouve qu’il en fait trop et s’inquiète. Et Jean-Edouard remarque que Julien continue de chanter après l’arrêt de la musique.

Julien retrouve le Power Player dans l’entre du pouvoir, il découvre que c’est Enzo ! Et ils découvrent le second complice imposé par Kaos : Nehuda !



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Tout le monde se retrouve ensuite et ils vont se coucher. Julien et Enzo, qui sont dans la même chambre, font mine de débriefer et retournent le cerveau de Damien. Il ne se doute de rien !

Le lendemain, l’enquête va déjà bon train alors que Kaos rappelle que c’est la partie des défis. Et plus tard, l’alarme retentit ! Kaos organise un jeu avec à la clé : un indice sur le Power Player !

Place à une épreuve de relais de brouettes humaines. Julien décide de faire exprès de faire n’importe quoi et il pense que comme il le fait déjà au naturel, ça passera crème. Il se met avec Benoit et Beverly. Et Kelly garde Enzo à l’oeil même s’il se donne à fond. Sans surprise, c’est la cata pour Beverly, Julien et Benoit ! Tout le monde les soupçonne. Kaos annonce ensuite qu’ils ont réussi dans le temps imparti, ils remportent donc l’indice. Enzo fait mine de se réjouir.

Après l’épreuve, Kelly vise Jordan, que ça énerve. C’est Damien et Laura qui sont désignés pour aller voir l’indice.

SPOILER quel indice va être découvert ?

Dans l’épisode de demain, on va découvrir le premier indice : le Power Player a moins de 35 ans. Ils sont évidemment déçu, ça n’exclut que Julien, Barbara, Jean-Edouard et Benoit ! Mais Nehuda va perdre le défi de Kaos et un nouvel indice est dévoilé : le Power Player n’est pas blond !

The Power, le replay du 17 mars

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce mardi 17 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 18 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 8.