The Power du 23 mars 2026 : qui sera éliminé ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 10)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 10 du lundi 23 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 10 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Jean-Edouard, prêt à affronter le Power Player lors d’une confrontation téléphonique.











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Lors de l’échange, Jean-Edouard tente de piéger le Power Player en cherchant d’abord à savoir s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. Mais Enzo ne tombe pas dans le panneau et répond volontairement au féminin. Jean-Edouard croit alors avoir affaire à une fille, avant de passer au masculin, puis de revenir au féminin, complètement perdu face aux réponses d’Enzo, qui brouille habilement les pistes.

L’appel se termine et Enzo est très satisfait de sa performance. De son côté, Jean-Edouard pense avoir compris quelque chose, alors qu’en réalité il n’a rien appris de concret. Persuadé qu’il s’agit d’une fille, il partage ses conclusions avec le reste du groupe. Après son récit, plusieurs joueurs pointent du doigt Kelly, qu’ils soupçonnent d’être le Power Player.

Pendant ce temps, Laura se rapproche de Jonathan, mais aussi de Damien… De son côté, Barbara propose à tout le monde une séance de méditation 🧘‍♀️.



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Manon reçoit ensuite un défi de Kaos : elle dispose de 15 minutes pour rapprocher deux joueurs et les faire s’embrasser à deux reprises. Si elle réussit, elle obtiendra un avantage majeur. Elle choisit de viser Damien et Laura… et le défi est relevé avec succès 💋. Kaos lui propose alors un choix : une récompense collective (le nom de l’un des complices du Power Player) ou une récompense individuelle (une immunité pour la cérémonie d’élimination). Elle a jusqu’au début de la cérémonie pour prendre sa décision.

Les joueurs se préparent ensuite et se rendent à la cérémonie. Kaos annonce à tous qu’un défi vient d’être remporté, avec un avantage important à la clé. Il révèle que Manon en est la gagnante et lui demande de faire son choix devant tout le monde.

SPOILER qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir si Enzo a été démasqué et qui va être éliminé. On peut déjà vous révéler que non, Enzo n’a pas été démasqué. Seul Kelly a voté contre lui ! Place à la roue de l’infortune : Barbara, Damien et Jonathan ! Enzo sauve Jonathan et Damien, Barbara est donc éliminée !

The Power, le replay du 23 mars

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce lundi 23 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 24 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 11.