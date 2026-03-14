The Voice du 14 mars 2026 : suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 3)

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The Voice du 14 mars 2026 extrait vidéo – Place à la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 14 mars 2026, extrait vidéo

Créatrice de contenu suivie par une large communauté, Coline Sicre partage son quotidien sans filtre : la musique, ses chats, ses idées farfelues et ses élans du moment. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a longtemps chanté en secret. Puis le yodel est entré dans sa vie. Samedi soir, elle va tenter sa chance en interprétant un morceau en yodel… Un pari audacieux.



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Coline Sicre et son “yodelaoutiiii” 💜 𝙏𝙝𝙚 𝙑𝙤𝙞𝙘𝙚 c’est samedi dès 21h10 sur TF1 et TF1+ 🎤🔴 pic.twitter.com/Mce7VnBqtD — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) March 11, 2026

Retrouvez sa prestation en entier sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 7 mars 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.