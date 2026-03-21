The Voice du 21 mars 2026 : suite des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 4)

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The Voice du 21 mars 2026 extrait vidéo – Place à la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 21 mars 2026, extrait vidéo

Tout s’est enchaîné très vite pour Samuela. En février dernier, à seulement 19 ans, elle quitte Madagascar pour rejoindre son père et l’une de ses sœurs en France. Nouveau pays, nouvelle langue, un quotidien à apprivoiser… et Paris qui scintille pour elle comme une promesse. Elle tente alors sa chance, simplement : elle cherche comment s’inscrire à The Voice, envoie sa candidature sur MyTF1… et les portes s’ouvrent.

À Madagascar, elle a grandi dans une maison animée, entourée de ses cinq sœurs, de parents très présents et d’une famille profondément unie. Son père est cuisinier, sa mère est pasteure depuis quelques années, et la musique résonne partout : à l’église, autour de la table, dans les rires du quotidien. À 7 ans, elle chante pour la fête des mères : sa toute première “scène”. Elle y découvre les larmes dans les yeux du public, et une certitude naît alors en elle : sa voix peut toucher les gens.



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Concours, plateaux, expériences variées, critiques et parfois déceptions… Samuela avance, portée par une conviction simple : elle ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à trouver sa place. En France, elle aide son père dans son activité de traiteur, un travail exigeant mais digne. Dans son sac, elle garde précieusement une robe de sa mère, portée lors d’un mariage de famille : un morceau de son pays, une preuve d’amour, et une manière de ne jamais perdre sa lumière.

Retrouvez sa prestation en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 7 mars 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.