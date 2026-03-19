Top Chef : Théo, Alexia ou Sacha, qui a remporté le duel du concours parallèle dans l’épisode 3 ? Qui est définitivement éliminé ?

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À l’issue de l’épisode de « Top Chef » diffusé hier soir sur M6, l’aventure s’est poursuivie avec le troisième volet du concours parallèle, cette compétition de la dernière chance qui permettra à deux candidats éliminés de revenir dans la course juste avant les phases finales.











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Fraîchement sorti de la compétition principale, Théo a immédiatement dû affronter Sacha et Alexia, les deux précédents qualifiés. Deux places étaient en jeu, et un seul candidat allait quitter définitivement l’aventure.

Théo réalise la meilleure assiette de la soirée

Face aux chefs Fabien Ferré, Yoann Conte et François-Régis Gaudry, les trois candidats ont proposé des plats particulièrement aboutis, preuve que la motivation restait intacte malgré leur élimination.

Lors de la dégustation, Théo s’est démarqué. Son assiette, jugée très maîtrisée et pleine de justesse, a été unanimement saluée par les chefs. Grâce à cette performance, Théo a décroché la première qualification de la soirée et poursuit donc son parcours dans ce concours parallèle, avec l’espoir de réintégrer Top Chef dans quelques semaines.



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Une seconde place disputée entre Sacha et Alexia

Restait à déterminer qui, de Sacha ou Alexia, allait obtenir la deuxième et dernière place qualificative. Les chefs ont expliqué que l’écart entre leurs deux assiettes était très serré, rendant la décision particulièrement difficile.

Après délibération, ils ont finalement choisi de qualifier Sacha pour la suite de la compétition parallèle. Une décision prise sur des détails, tant le niveau était proche entre les deux candidats.

Alexia quitte définitivement l’aventure

Cette décision signifie en revanche la fin du parcours pour Alexia, qui est définitivement éliminée. Malgré des prestations solides depuis le début de ce concours de la dernière chance, elle n’a pas réussi à s’imposer lors de ce troisième épisode.

De leur côté, Théo et Sacha poursuivent l’aventure et restent en lice pour décrocher l’une des deux places qui permettront de réintégrer Top Chef aux portes des phases finales. La tension ne fait donc que monter dans ce tournoi parallèle, où chaque épreuve peut tout changer.