Tournée Star Academy : la chute d’Ambre en plein concert à Montpellier (VIDÉO)

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Petite frayeur pour les fans de la Star Academy hier soir à l’Arena de Montpellier. Ambre, grande gagnante de la dernière saison du télé-crochet, a fait une chute spectaculaire en plein show lors de la tournée officielle de la Star Ac.











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Plus de peur que de mal pour Ambre

Tout s’est déroulé pendant la collégiale sur le titre “The Greatest Show”, l’un des moments les plus attendus du concert. Alors que la jeune chanteuse faisait son entrée sur scène aux côtés de ses camarades, elle s’est mise à danser avant de glisser brusquement sur le sol et de tomber devant le public.

Heureusement, plus de peur que de mal : Ambre s’est rapidement relevée et a poursuivi la chorégraphie comme une véritable professionnelle, sous les encouragements et les applaudissements des spectateurs présents dans la salle. Aucun blessé n’est à déplorer et la chanteuse a pu assurer la suite du show sans difficulté.

Mais la scène, filmée par de nombreux fans dans le public, n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. En quelques heures seulement, la vidéo de la chute s’est retrouvée massivement partagée sur TikTok et X, devenant rapidement virale. Les internautes ont été nombreux à saluer le sang-froid et le professionnalisme d’Ambre, impressionnés par sa capacité à reprendre le spectacle comme si de rien n’était.



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Cet incident n’a en tout cas pas entaché la bonne ambiance de la soirée ni le succès de la tournée, qui continue de faire salle comble dans toute la France. Ambre, quant à elle, a prouvé une nouvelle fois qu’elle avait l’étoffe d’une véritable artiste de scène, capable de gérer les imprévus avec le sourire.

VIDÉO la chute de Ambre sur scène