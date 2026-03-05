Un Si Grand Soleil Spoiler : Yann sous le choc, Lucie retrouvée morte ! (épisode du 10 mars)



Un si grand soleil spoiler épisode 1875 du 10 mars 2026 – Terrible drame en vue dans quelques jours dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, au lendemain d’une violente dispute entre Yann et Lucie, qui s’est soldée par une gifle de la psy, celle-ci est retrouvée morte à son cabinet !











La police scientifique intervient au cabinet de la psychologue, où elle a été retrouvée morte. C’est la femme de ménage qui a découvert le corps alors que Lucie semble avoir reçu un violent coup à l’arrière du crâne. L’arme du crime reste introuvable et aucune trace d’effraction n’est constatée, laissant penser que la victime connaissait son agresseur.

Prévenu par Elise, Yann arrive sur la scène de crime et découvre le corps de Lucie. Le choc est terrible : bouleversé, il doit s’isoler pour vomir. Profitant d’un moment d’inattention, il s’empare discrètement du téléphone de la victime. Il efface une photo compromettante d’eux ainsi que le journal d’appels et ses contacts, avant de remettre l’appareil en place sans éveiller les soupçons d’Elise. Plus tard, il retire également une page de l’agenda de Lucie mentionnant leur week-end en amoureux…

Pendant ce temps, Gabin est hospitalisé après une crise d’angoisse : il a été retrouvé dans un square par les pompiers, Alain le prend en charge et lui fait un arrêt de travail. A-t-il tué Lucie alors qu’ils avaient rendez-vous la veille en fin de journée ?



Hanté par la mort de Lucie, Yann garde tout pour lui. Johanna s’inquiète de son état, il élude en parlant d’une « journée difficile ». Attentionnée, elle lui propose de lui changer les idées ou de le laisser tranquille avant d’aller se coucher. Resté seul dans le salon, Yann craque finalement et fond en larmes… A-t-il quelque chose à voir avec la mort de Lucie ?

