Un Si Grand Soleil spoilers : une mort choc, les résumés jusqu’au 20 mars 2026

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 20 mars 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Lucie a été assassinée et la police recherche le tueur. Gabin est soupçonné : il n’a pas tout dit sur ce qu’il faisait le soir du meurtre. De son côté, Johanna interroge Hugo au sujet de Yann…

Caroline habite toujours chez Sabine et Hugo. Sabine est à bout et finit par parler franchement avec Caroline, qui va devoir se trouver un appart à Montpellier.



Et à la ferme, Elise assure Elodie de son soutien alors que Flore démarre un nouveau travail.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 mars 2026

Lundi 16 mars 2026 (épisode 1879) : Tandis que Sabine a l’impression que Caroline fait volontairement trainer son séjour chez elle, la police découvre que Gabin n’a pas dit toute la vérité à propos du soir du meurtre.

Mardi 17 mars 2026 (épisodes 1880) : Alors que Yann tente d’échapper à la curiosité d’Hugo, le premier jour de Flore dans son nouveau travail ne tarde pas à déraper.

Mercredi 18 mars 2026 (épisode 1881) : Sabine se décide à crever l’abcès avec Caroline.

Côté enquête, l’équipe de Becker serait-elle passée à côté de deux suspects majeurs ?

Jeudi 19 mars 2026 (épisode 1882) : Tandis qu’à la ferme Flore a une nouvelle conquête en vue, Johanna compte faire parler Hugo.

Vendredi 20 mars 2026 (épisode 1883) : Clémence souffre d’un étrange mal de dos. Quant à Elise, elle fait comprendre à Elodie qu’elle sera toujours là pour elle.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.