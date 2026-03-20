Victoires de la Musique Classique 2026 : le palmarès ce soir en direct sur France 3 (liste des nommés, 20 mars)

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Les Victoires de la Musique Classique au programme TV du vendredi 20 mars 2025 Les Victoires de la Musique Classique font leur retour pour leur 33e édition ce vendredi soir. Animée par Alex Vizorek et Clément Rochefort, la cérémonie aura lieu au Quartz de Brest, avec l’Orchestre national de Bretagne placé sous la direction de Nicolas Ellis.





A suivre ce soir en direct sur France 3 à partir de 21h10. Possibilité de suivre la cérémonie en streaming via la fonction direct de France.TV mais aussi sur France Musique.







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Les Victoires de la Musique Classique 2026 s’annoncent comme une grande célébration de la scène classique, entre tradition et modernité 🎼. Pour la première fois, la cérémonie prendra place à Le Quartz à Brest, accompagnée par l’Orchestre national de Bretagne dirigé par Nicolas Ellis. Cette édition mettra particulièrement en lumière les artistes féminines, largement représentées parmi les nommés, tout en rendant hommage à de grandes figures de la musique classique. Le baryton gallois Bryn Terfel recevra notamment une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Entre talents émergents, artistes confirmés et ouverture à de nouveaux univers comme la musique de jeux vidéo, la soirée promet d’illustrer toute la richesse et la diversité de la création musicale actuelle.

La 33ème cérémonie des Victoires de la Musique Classique : les nommés

🎤 Artiste lyrique

Stanislas de Barbeyrac (ténor)

Sabine Devieilhe (soprano)

Julie Fuchs (soprano)



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🌟 Révélation artiste lyrique

Tamara Bounazou (soprano)

Léontine Maridat-Zimmerlin (mezzo-soprano)

Lucie Peyramaure (soprano)

🎻 Soliste instrumental

Adélaïde Ferrière (percussions)

Astrig Siranossian (violoncelle)

Vanessa Wagner (piano)

🌟 Révélation soliste instrumental

Julien Beautemps (accordéon)

Arielle Beck (piano)

Léo Ispir (violoncelle)

🎼 Compositeur / compositrice

Édith Canat de Chizy – L’Ombre

Francesco Filidei – Il nome della rosa

Clara Iannotta – strange bird – no longer navigating by a star

💿 Enregistrement

Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem (Harmonia Mundi)

Thierry Escaich – Te Deum pour Notre-Dame (Alpha Classics)

Marie Jaëll – Une quête d’infini (La Boîte à Pépites)