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Vivement Dimanche du 15 mars 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h40 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







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Vivement Dimanche du 15 mars 2026 : les invités

Ce dimanche, Vivement dimanche revient avec un nouveau numéro inédit présenté par Michel Drucker sur France 3. L’animateur recevra plusieurs personnalités venues évoquer leur actualité dans une ambiance conviviale.

En première partie, il accueillera le chanteur et comédien Patrick Bruel, la comédienne Marine Delterme, l’acteur Stéphane Freiss ainsi que l’auteur-compositeur Pierre Perret.



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La seconde partie réunira l’animateur Thierry Beccaro, le chanteur Gaëtan Roussel, l’humoriste Diane Segard, Adeline Hazan et le dessinateur de presse Emmanuel Chaunu.

Entre confidences, humour et musique, Michel Drucker proposera une nouvelle fois un moment chaleureux avec ses invités.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV