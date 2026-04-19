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20h30 le dimanche du 19 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 19 avril 2026 : les invités

L’entretien : Bigflo & Oli

« Nous, les éternels nouveaux venus, les outsiders de toujours, nous voilà désormais à la place de ceux qu’on admirait tant quand on était adolescents, à rapper jusqu’à en perdre la voix… », confient Bigflo & Oli, les deux frères révélés lors des battles de rap à Toulouse.

Dix ans de réussite

Depuis la sortie de leur premier album La Cour des grands en 2015, ils n’ont cessé, en une décennie, de gravir les échelons du succès. Albums à répétition, tournées complètes et nombreuses collaborations : leur ascension ne s’est jamais arrêtée.



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À l’occasion de la sortie, le 13 mars dernier, de Karma, leur cinquième album, ils reçoivent 20h30 le dimanche à Toulouse, la Ville rose. Un véritable retour aux sources : des Minimes, le quartier qui les a vus grandir, au Stade toulousain aux côtés de leurs amis Antoine Dupont et Thomas Ramos, en passant par les rives de la Garonne et leur studio, là où prennent vie toutes leurs créations.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV