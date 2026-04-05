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20h30 le dimanche du 5 avril 2026 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le dimanche » du 5 avril 2026 : les invités

> Face à l’écran : À l’occasion de la sortie de leur nouveau film Juste une illusion, prévue le 15 avril, Olivier Nakache et Éric Toledano seront les invités de « 20h30 le dimanche ». Après Intouchables, Le Sens de la fête et Une année difficile, le duo de réalisateurs revient avec un long-métrage inédit, qui explore le quotidien d’un adolescent dans les années 1980 et les relations parfois complexes qu’il entretient avec ses parents, interprétés par Camille Cottin et Louis Garrel.

> Le live : Après six ans d’absence, Sébastien Tellier signe son retour avec Kiss the Beast, un album aux multiples contrastes dévoilé le 30 janvier. Après avoir enflammé la scène de l’Olympia en mars dernier, le compositeur, chanteur et musicien se lance désormais dans une tournée à travers toute la France.



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