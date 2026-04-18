50mn Inside du 18 avril 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



Publicité





50′ Inside du 18 avril 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 18 avril 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✨ L’actu : cap sur la 7ème édition du concours des Arts de la table, un événement élégant où créativité et savoir-faire se rencontrent pour sublimer l’art de recevoir.

🌴 En coulisses : direction le Cap Ferret pour vivre le coup d’envoi de la saison estivale, entre ambiance chic, préparatifs et premières effervescences de l’été.



Publicité





🎤 Le portrait : la chanteuse Lorie se confie en toute sincérité, revenant sur son parcours, ses choix de vie et ses nouveaux projets.

👑 La story : retour sur le destin hors norme de Michael Jackson, icône mondiale dont l’héritage continue de fasciner. Son biopic sort mercredi en salles.

50mn Inside du 18 avril 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le Document : tout quitter pour vivre dans le sud

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.