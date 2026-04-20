« Alter Ego » du 20 avril 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1

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« Alter Ego » au programme TV du lundi 20 avril 2026 – Ce lundi soir, TF1 poursuit la diffusion sa nouvelle série « Alter Ego », avec Eric Cantona et Bruno Sanches dans les rôles principaux. Au programme, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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Vos épisodes du 20 avril 2026

Episode 3 : Lors d’un mariage franco-portugais, le père de la mariée est retrouvé assassiné. Samy, proche de la famille, prend la défense du marié, qui affirme être l’auteur du meurtre, expliquant avoir agi parce que son beau-père refusait cette union. Mais au fil de l’enquête, Batista et Samy mettent au jour une réalité bien plus complexe derrière ces aveux…

Episode 4 : Le corps d’un chef cuisinier est découvert à proximité de son restaurant sur le Vieux-Port. Samy prend la défense de Leila, dont l’enfant a été victime d’une intoxication après avoir mangé une bouillabaisse du restaurant, tandis que Batista la soupçonne d’avoir cherché à se venger… De son côté, Lyna apprend l’infidélité de son mari.



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« Alter Ego » : rappel de la présentation

Joseph Batista, policier discret et humain, revient à Marseille après trente ans à Paris pour rencontrer sa fille Lyna, juge d’instruction qui lui en veut pour son absence, et son petit-fils.

Il croise Samy Kaddourian, avocat brillant mais débordé, père célibataire de trois enfants, qui défend souvent ceux que Batista veut arrêter.

Opposés mais guidés par la même quête de justice, ils apprennent peu à peu à se connaître… jusqu’à devenir des alter ego.

Personnages et interprètes

Avec : Eric Cantona (Joseph Batista), Bruno Sanches (Samy Kaddourian), Adèle Galloy (Lyna Rochefort), Juliet Lemonnier (Pamela Moreau), Maxence Danet-Fauvel (Berthier), Céline Groussard (Linda Kaddourian), Roby Schinasi (Pierre Lalande), Salomé Benamo-Lacène (Jeanne Kaddourian), Adam Racouchot (Cristiano Kaddourian), Pierre Cévaër (Braqueur), Noémie Chicheportiche (Vendeuse), Diane Robert (Léa), Zoé Laïb (Fanny), Julien Crampon (Bastien), Pierrick Grillet (Jules), Marie Champion (Margot), Sara Louis (Sylvie), Anne-Marie Ponsot (Mireille)