Audiences 16 avril 2026 : succès pour « Cocorico », leader devant « Flashback »

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Audiences 16 avril 2026 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le film inédit « Cocorico », qui a rassemblé 3,10 millions de téléspectateurs pour 19,7% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 2 inédite de la série « Flashback », qui a été suivie par 2,36 millions de téléspectateurs n moyenne pour 16,5% de pda. C’est en forte baisse par rapport à la saison précédente.







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Audiences 16 avril 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion de la série « La doc et le véto », qui a rassemblé 2,07 millions de téléspectateurs pour 12,7% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,14 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie