Audiences 27 avril 2026 : le final de « Alter Ego » en tête devant « Meurtres au paradis »

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Audiences 27 avril 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec le final de la saison 1 de la série « Alter Ego », qui a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs pour 18,8% de pda.





C’est devant France 2 avec un épisode inédit de « Meurtres au paradis », qui a captivé 2,48 millions de téléspectateurs pour 14% de pda.







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Audiences 27 avril 2026 : les autres chaînes

M6 suit avec la suite de la nouvelle saison de « Mariés au premier regard », qui a réuni 1,99 million de téléspectateurs pour 11.2% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « La fine fleur », qui a intéressé 1,96 millions de téléspectateurs pour 11,6% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie