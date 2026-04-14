C à vous du 14 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 14 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Procès en appel du financement libyen : dernier jour d’audition de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant charge l’ancien Président. On en parle avec Noémie Schulz, grand reporter police-justice à France télévisions et Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne

🔵 Prix des carburants : vers un plafonnement des prix à la pompe ? Les informations d’Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien-Aujourd’hui en France aux éditions Arthaud



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🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Michaël Youn , pour la saison 2 de la série « Flashback » sur TF1

🎭 Daniel Morin, pour le spectacle « Certifié », en tournée dans toute la France

📚 Vaimalama Chaves, pour son livre « O vai », disponible le 15 mai aux éditions First

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 14 avril 2026 à 19h sur France 5.