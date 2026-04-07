C à vous du 7 avril 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



Publicité





C à vous du 7 avril 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Primaire à gauche, main tendue de LFI pour 2027, « bébé miracle »… Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, est ce soir l’invitée de C à vous

🔵 Julian Bugier décrypte nos dépenses militaires dans un documentaire inédit « Question d’argent, combien coûte notre défense ? » ce soir à 21h05 sur France 5



Publicité





🔵 Dans la suite de C à vous :

Maïtena Biraben pour le spectacle : “Mesdames en vraies !” en tournée du 30 mai au 11 octobre

Éric Toledano et Olivier Nakache pour le film « Juste une illusion » en salle le 15 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 7 avril 2026 à 19h sur France 5.