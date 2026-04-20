Demain Nous Appartient du 20 avril : Charles se dénonce, Bart inquiet (résumé + vidéo épisode 2186 en avance)

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Demain nous appartient du 20 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2186 de DNA – Valentine a tout dit à la police concernant Charles dans votre série « Demain nous appartient ». Martin réouvre l’enquête et informe Damien, qui réussit à convaincre son frère de se dénoncer.





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Demain nous appartient du 20 avril 2026 – résumé de l’épisode 2186

Violette avoue à Charles qu’elle a révélé à Valentine que c’est elle qui conduisait lors de l’accident. Encore sous le choc, elle dit être prête à aller en prison, mais son frère veut maintenir leur version. Il découvre ensuite que Valentine a tout révélé à la police à son sujet, tout en protégeant Violette.

De son côté, Martin obtient la réouverture de l’enquête sur le double meurtre de Laure et Alban après le témoignage de Valentine. Il vérifie que Damien n’a rien couvert. Plus tard, Damien pousse Charles à se dénoncer : ce dernier finit par se rendre au commissariat et avoue les deux crimes. Damien est anéanti.



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Par ailleurs, Bart s’inquiète de ne plus avoir de nouvelles de Sara et Roxane au sujet de sa place auprès d’Enora. Roxane, encore hésitante, lui demande du temps. Enfin, Diego se rapproche de Bella, mais refuse son baiser en affirmant qu’il est déjà en couple.

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VIDÉO Demain nous appartient du 20 avril 2026 – extrait de l’épisode

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