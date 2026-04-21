Demain Nous Appartient du 21 avril : Samuel fait une attaque, Leïla bien en vie ! (résumé + vidéo épisode 2187 en avance)

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Demain nous appartient du 21 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2187 de DNA – Samuel va faire une crise cardiaque ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et c’est Leïla, bien en vie, qui va lui sauver la vie !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 21 avril 2026 – résumé de l’épisode 2187

Samuel s’effondre pendant qu’Ellie est à la librairie. Une inconnue lui sauve la vie, et il est persuadé d’avoir reconnu Leïla. Conduit à l’hôpital, William lui annonce qu’il a fait un arrêt cardiaque et il est gardé en observation. Ellie, avec l’aide de Kevin, tente de retrouver la femme qui l’a secouru en interrogeant des passants puis via la vidéosurveillance, sans succès. Au commissariat, Martin s’y intéresse discrètement : il assure à Ellie que les images montrent une femme blonde, mais il finit par retrouver Leïla en secret… bien vivante !

Parallèlement, Charles avoue en détail les meurtres de Laure et Alban. Rongé par le remords, il accepte son sort et est placé en détention provisoire. Sa mère, qui l’avait protégé, est bouleversée et reproche à Damien la situation, tandis que Charles estime mériter de payer.



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Au Spoon, Diego annonce à Maud vouloir se mettre au kitesurf, mais l’arrivée de Bella, qui révèle leur sortie de la veille, crée un malaise. Maud, blessée, rompt avec lui. Diego vit mal la rupture et pense ne pas être à la hauteur, tandis que Maud confie se sentir soulagée. Malgré tout, Diego se lance dans le kitesurf avec le soutien de ses proches.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : l’espoir de Samuel, Diane fait parler, les résumés jusqu’au 8 mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 21 avril 2026 – extrait de l’épisode

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