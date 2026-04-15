Demain Nous Appartient spoiler : Damien découvre une info capitale, Charles libéré ! (16 avril 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Charles a été placé en garde à vue pour le meurtre de Nolan Macombe dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais dans l’épisode de demain, jeudi 16 avril, sous la pression de Violette et Philippine, Damien va reprendre l’enquête pour tenter d’atténuer la peine de son frère… Et il va faire une découverte capitale !











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En effet, Damien demande à Manon son message vocal de Nolan reçu peu de temps avant sa mort. La fin du message est inaudible à cause du bruit environnant… Mais Damien passe l’enregistrement dans un logiciel et finit par enfin découvrir ce qu’il disait à la fin de son vocal !

Et on peut dire que c’est capital. Damien fait écouter l’enregistrement à Martin, Aurore, et la substitut du procureur. Ils découvrent que Nolan voulait se suicider, il a dit à Manon qu’il allait se jeter sous le premier truc qui passerait ! Il s’est donc volontairement jeté sous les roues de Charles. Ce dernier est libéré et devrait éviter la prison.

Mais en rentrant chez lui, c’est la douche froide pour Damien. Audrey décide enfin de le confronter, elle a découvert ce qu’il faisait au Colibri Vert !



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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.