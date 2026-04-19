

Publicité





Grands Reportages du 19 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 19 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Quand les zoos font peau neuve » (inédit)

Chaque année, près d’un Français sur trois se rend dans un parc zoologique. En famille, on y vient pour approcher les animaux, découvrir des espèces rares et s’offrir une parenthèse hors du quotidien. À mesure que la question du bien-être animal s’impose dans le débat public, elle devient aussi centrale pour les professionnels du secteur. Afin de proposer des espaces plus vastes et mieux adaptés, plusieurs zoos français entreprennent aujourd’hui des transformations d’envergure. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les équipes de deux parcs zoologiques engagés dans cette profonde évolution.

Et à 14h50 : « Châtelains : les dessous de la vie de château… » (rediffusion)



Publicité





Médiévaux, napoléoniens ou plus contemporains, la France recense près de 45 000 châteaux, soit plus d’un par commune. Certains sont toujours détenus par les familles d’origine, transmis de génération en génération, tandis que d’autres sont le pari audacieux de passionnés de vieilles pierres. Mais derrière le prestige des lieux, posséder et entretenir un château relève souvent du défi pour ces châtelains du XXIe siècle. Pendant un an, nous avons suivi ces propriétaires qui rivalisent d’ingéniosité pour préserver et faire vivre ce patrimoine.