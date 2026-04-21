Ici tout commence du 21 avril : Teyssier de nouveau menacé, Mehdi abandonne ! (résumé + vidéo épisode 1419 en avance)

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Ici tout commence du 21 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1419 – Teyssier va recevoir de nouvelles menaces ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors qu’il s’en prend à Mehdi, celui-ci va finalement abandonner le concours de jeunes talents !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 21 avril – résumé de l’épisode 1419

Teyssier accuse Mehdi d’être l’auteur des lettres de menaces, mais celui-ci nie et assure qu’il a seulement trouvée et ramassée l’enveloppe. Malgré le soutien de Claire et Jeanne, Teyssier lui ordonne de rester loin de sa famille, tandis que Charlène, opposée aux manigances, veut le battre loyalement au concours.

Lors de l’épreuve, Mehdi, Charlène et Bérénice sont sélectionnés, mais les tensions explosent à nouveau quand l’affiche de Teyssier est vandalisée avec écrit “Tic-tac”. Persuadé que Mehdi est derrière tout ça, Teyssier l’accuse encore, poussant le jeune homme à abandonner le concours.



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Par ailleurs, Gary bouleverse tout le monde avec un plat sur sa maladie et obtient la meilleure note, provoquant d’abord la jalousie de ses camarades avant qu’ils ne réalisent la gravité de sa situation. Enfin, à l’hôtel, Anouk se montre trop enthousiaste en cuisine avec Hector et doit promettre de se faire plus discrète.

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Ici tout commence du 21 avril 2026 – extrait vidéo

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