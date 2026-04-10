Ici Tout Commence spoiler : Charlène déjà sur le départ ? (vidéo épisode du 15 avril)

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Ici tout commence spoiler – Les choses ne sont jamais simples entre Emmanuel Teyssier et sa fille Charlène dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que père et fille sont tous les deux de retour à l’institut Auguste Armand, Charlène doit participer au concours de jeunes talents de la pâtisserie avec son Emmanuel comme coach…











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Mais dans quelques jours, Charlène a découvert que son père a encore une fois franchi la ligne et elle est furieuse ! Charlène retrouve son ami Noé, qui s’entraine avec Bérénice, et lui annonce qu’ils ont un train en fin d’après-midi afin de rentrer à Paris !

Charlène va-t-elle déjà repartir ? Bérénice et Noé tentent de la convaincre de rester…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1415 du 15 avril 2026 : Charlène remontée

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