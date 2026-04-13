Ici Tout Commence spoiler : Charlène et Bérénice s’affrontent ! (vidéo épisode du 16 avril)

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Ici tout commence spoiler – C’est une sacrée bataille qui s’annonce dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Teyssier va finalement faire machine arrière et mettre Bérénice et Charlène en compétition afin de désigner laquelle il va coacher pour le concours de pâtisserie de jeunes talents !











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C’est Clotilde qu’Emmanuel a charger d’arbitrer cet affrontement. D’un côté, Bérénice et Léonard, de l’autre Charlène et Noé. Clotilde annonce qu’elle va les challenger sur une version revisitée de leur dessert favori! La cheffe explique qu’elle veut être surprise, elle reviendra en fin de journée pour la dégustation.

Qui de Charlène ou Bérénice va gagner ? Suspense !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : révélations chez les Teyssier, les résumés jusqu’au 1er mai 2026



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1416 du 16 avril 2026 : Charlène et Bérénice face à face

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