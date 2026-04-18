Ici Tout Commence spoilers : les masques tombent, des révélations, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 20 au 24 avril 2026)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 20 au 24 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que Teyssier cherche le corbeau et ses soupçons vont se tourner vers… Mehdi ! Et pour cause, non seulement Charlène a découvert que Mehdi a un sac orange, mais Emmanuel le surprend devant son bureau avec à la main, un nouveau message de menaces ! Il le découvre accroupi, comme s’il allait la glisser sous la porte ! Mehdi assure qu’il est innocent mais Teyssier est convaincu que c’est lui.

De son côté, Noé en sait plus que ce qu’il dit. Il cache des choses alors qu’en fin de semaine, des révélations vont faire mal chez les Teyssier.

Quant à Anouk, elle se rapproche d’Hector.



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 20 au 24 avril 2026

Lundi 20 avril 2026 (épisode 1418) : Teyssier se rapproche de l’identité du corbeau… Anouk est dans les starting-blocks. Gary joue du pipeau.

Mardi 21 avril 2026 (épisode 1419) : Un énième sabotage frappe Teyssier. Coline fait amende honorable. Face à Hector, Anouk n’est pas prête à céder.

Mercredi 22 avril 2026 (épisode 1420) : Noé en sait plus que ce qu’il ne laisse paraître… Bianca fait fausse route ! Avec Denis, Jeanne fait acte de résilience.

Jeudi 23 avril 2026 (épisode 1421) : A L’institut, les masques tombent. Enzo et Thelma sont de mèche. Les petits mensonges de couples sont enfin révélés au grand jour.

Vendredi 24 avril 2026 (épisode 1422) : La famille Teyssier est ébranlée par de nouvelles révélations. Anouk et Hector font la paire ! Thelma et Enzo se prennent au jeu…

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 20 au 24 avril 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici