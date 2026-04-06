« La bataille des mariés » : votre téléfilm ce 6 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

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« La bataille des mariés » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 31 mars 2026 – Ce lundi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « La bataille des mariés ».


A suivre dès 16h15, juste après « Super Mario Bros, le film », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.

« La bataille des mariés » : votre téléfilm ce 6 avril sur TF1 (histoire, interprètes)
TF1/DR


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« La bataille des mariés » : l’histoire, le casting

Jake et Darby sont fiancés depuis dix ans, mais les épreuves de la vie les ont poussés à repousser sans cesse leur mariage : deuils, maladies, accidents… À force de se consacrer aux autres, ils ont fini par négliger leur propre relation. S’ils s’aiment encore, le temps a creusé une distance entre eux. Alors qu’ils s’apprêtaient à annoncer leur rupture à leurs proches, les habitants de leurs villes les inscrivent à leur insu à un concours télévisé en direct, dont le vainqueur remporte un « mariage clé en main ». Par curiosité et pour s’amuser, Jake et Darby décident d’y participer… au moins pour quelques épreuves.

Avec : Jonathan Bennett (Jake Johnson), Brooke D’Orsay (Darby Sinclair), Robyn Bradley (Kathy Johnson), Cameron McDonald (Jim Johnson)


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