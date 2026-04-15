Le bloggeur Aqababe placé en garde à vue et bientôt devant la justice !

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Le blogueur Aqababe, figure bien connue des réseaux sociaux, se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une affaire judiciaire. D’après les informations du Parisien, il aurait été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d’un dossier l’opposant à Matthieu Delormeau.











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L’influenceur est poursuivi pour violation du secret professionnel. Il lui est reproché d’avoir diffusé en 2024 une photo de Matthieu Delormeau prise à l’intérieur du tribunal de Paris. Une image qui avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux, accompagnée de la mention « EXCLU AQABABE ».

Cette publication remontait à juillet 2024, lorsque l’ancien chroniqueur phare de « Touche pas à mon poste » s’était rendu au tribunal judiciaire de Paris. Quelques jours plus tôt, il avait été interpellé dans le VIe arrondissement de la capitale dans le cadre d’une affaire liée à une transaction de cocaïne.

La diffusion de cette photo prise dans l’enceinte du tribunal avait alors conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête. C’est dans ce contexte qu’Aqababe a été convoqué ce mardi dans les locaux de la police judiciaire parisienne, où, selon le Parisien, il aurait été placé en garde à vue pendant plusieurs heures.



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L’affaire est désormais entre les mains de la justice. Aqababe devra répondre de ces faits devant le tribunal de Paris le 14 octobre prochain. Le bloggeur a réagi via son avocat, Maitre Tom Michel, qui dénonce auprès « un véritable acharnement judiciaire ».