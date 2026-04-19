Les 12 coups de midi du 19 avril 2026 : l’abandon de Cyprien, qui est le nouveau Maître de Midi ?

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Les 12 coups de midi du 19 avril 2026, l’abandon de Cyprien – Comme prévu et annoncé précédemment, Cyprien a bien abandonné ce dimanche dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il repart avec une incroyable cagnotte de 861 337 euros de gains et cadeaux en 211 victoires.











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Les 12 coups de midi du 19 avril, c’est terminé pour Cyprien

Cyprien a choisi de s’effacer avant le Coup Fatal afin de laisser Yoan et Francine s’affronter. Et c’est finalement Francine qui est devenue Maître de Midi ce dimanche ! Elle a remporté 20 euros à partager et a donc 10 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est apparu : un cheval. Il s’ajoute aux précédents indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, et une machine à tatouer. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau évoque sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; enfin, les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+