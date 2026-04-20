Les 12 coups de midi du 20 avril 2026 : Francine continue, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 20 avril 2026, 2ème victoire de Francine – Francine a signé une seconde victoire ce lundi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Au lendemain de l’abandon de Cyprien, Francine continue donc son parcours aux côtés de Jean-Luc Reichmann.











Publicité





Les 12 coups de midi du 20 avril, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Avec une victoire à 100 euros à partager ce lundi, Francine totalise ainsi 60 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a déjà pas mal d’indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, et un cheval. Et on peut déjà vous dire qu’un nouvel indice va apparaitre en haut à droite : une grappe de raisin !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



Publicité





Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+