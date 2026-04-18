Les Traîtres : qui sont les éliminés de l’épisode 4 ? (résumé et replay du 18 avril 2026)

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C’est parti pour l’épisode 4 de la saison 6 des Traîtres. On retrouve les joueurs pour la Table Ronde et c’est finalement Arié Elmaleh qui est éliminé !





Arié annonce qu’il était Traître, les Loyaux sont ravis !







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Arié, Zoé, Donovan et Richard éliminés

Lors du conseil des Traîtres, Eric les rejoint et leur annonce qu’il a décidé de les priver de banissement. Et une surprise les attend lors du petit déjeuner.

Le lendemain, Richard décide de s’attaquer à Issa, qui la veille a affirmé ne pas avoir besoin d’amulette. Issa s’emporte rapidement ! Et Fatou profite que Cindy a défendu Arié pour porter les soupçons sur elle.



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Et les joueurs sont surpris : personne n’a été éliminé ! Ils craignent que les Traîtres aient recruté. Eric arrive et il a des cadeaux pour certains d’eux. Il s’agit d’un jeu éliminatoire, les Traîtres ont désigné eux mêmes les noms : 3 loyaux et l’un d’eux ! Vont participer au jeu : Fatou, Richard, Axel, et Zoé. Le perdant du jeu sera éliminé avant la fin de la journée !

Pour le jeu, chaque candidat en danger choisit un allié pour l’aider. Et à l’issue du jeu, c’est Zoé qui est éliminée !

Place à la table ronde. Ils sont plusieurs à attaquer Victoria. Mais c’est finalement Donovan qui est éliminé, il révèle qu’il était loyal !

Dans la nuit, c’est le conseil des Traîtres pour bannir quelqu’un. Au petit déjeuner le lendemain, Isabelle parle de ses soupçons sur Armelle. Et c’est finalement Richard qui a été banni.

Eric donne un défi aux Traîtres : ils doivent balancer des titres de chansons dans des discussions, sans chanter. Au moins 2 d’entre eux doivent réussir ! Adriana le réussit haut la main mais pas les autres.

Place à de nouvelles épreuves pour gagner des lingots, qu’ils peut échanger contre des avantages. Et Eric propose la clé du conseil Traîtres pour éviter un bannissement, ou encore une rencontre avec les Traîtres !

Les Traîtres du 18 avril : le replay

Rendez-vous le samedi 18 avril 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.