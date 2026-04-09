Ligue Conference : suivre Mayence / Strasbourg en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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UEFA Conference League – Mayence / Strasbourg en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 9 avril 2026. Après la Ligue des Champions, place aux quarts de finale aller de l’UEFA Conference League ce jeudi. Strasbourg se déplace à Mayence.





A suivre sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le quart de finale aller de Ligue Conférence entre le FSV Mayence et le RC Strasbourg, ce soir à la MEWA Arena, marque un duel inédit et très ouvert entre deux équipes ambitieuses sur la scène européenne. Pour le club allemand, il s’agit d’un moment historique avec une première présence à ce stade de la compétition, porté par une dynamique solide et une grande efficacité à domicile, où Mayence reste particulièrement difficile à battre.

En face, Strasbourg réalise également un parcours remarquable, après avoir terminé en tête de sa phase de ligue et conservé son invincibilité européenne cette saison. L’équipe alsacienne, réputée pour sa vitesse et sa qualité technique, arrive en confiance malgré quelques absences importantes et entend bien créer la surprise à l’extérieur. Ce choc franco-allemand s’annonce ainsi équilibré et intense, entre deux formations qui rêvent de poursuivre leur aventure continentale.



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Mayence / Strasbourg – Composition des équipes

🔵 Mayence (composition probable) : Batz – Da Costa, Posch, Kohr – Widmer (c), Nebel, Sano, Kowasaki, Mwene – Weiper, Tietz

🔵 Strasbourg (composition probable) : Penders – Doué, Omobamidele, Doukouré (c), Chilwell – El Mourabet, Oyedele, Barco – Yassine, Enciso, Godo

Mayence / Strasbourg en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Conference League.

Mayence / Strasbourg, match de l’UEFA Conference League, un match à suivre ce soir sur Canal+.