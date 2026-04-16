Ligue Conference : suivre Strasbourg / Mayence en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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UEFA Conference League – Strasbourg / Mayence en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 16 avril 2026. Après la Ligue des Champions, place aux quarts de finale retours de l’UEFA Conference League ce jeudi. Strasbourg reçoit Mayence.





A suivre sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence entre le RC Strasbourg Alsace et le FSV Mayence s’annonce décisif ce jeudi soir à la Meinau. Battus 2-0 à l’aller en Allemagne, les Strasbourgeois n’ont plus le choix : ils devront réaliser un exploit devant leur public pour espérer décrocher une qualification historique en demi-finales européennes.

Face à eux, Mayence arrive avec confiance et un avantage solide, même si les Allemands restent sous pression à l’extérieur. Le Racing, reposé ces derniers jours, devra se montrer beaucoup plus offensif et efficace que lors du match aller pour renverser la situation. Entre espoir de remontée et risque d’élimination, ce duel s’annonce intense et indécis, avec une Meinau prête à pousser son équipe vers l’exploit.



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Strasbourg / Mayence – Composition des équipes

🔵 Strasbourg (composition probable) : Penders – Doué, Doukouré (c), Omobamidele, Chilwell – El Mourabet, Barco – Moreira, Enciso, Godo – Emegha

🔵 Mayence (composition probable) : Batz – Da Costa, Posch, Kohr – Widmer, Nebel, Sano, Amiri (c), Kawasaki – Tietz, Weiper.

Strasbourg / Mayence en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Conference League.

Strasbourg / Mayence, match de l’UEFA Conference League, un match à suivre ce soir sur Canal+.