Ligue des Champions : suivre Atletico / Barcelone en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 14 avril 2026 – Atletico / Barcelone en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le quart de finale retour entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le quart de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone s’annonce brûlant ce mardi au Metropolitano. Vainqueurs 2-0 à l’aller au Camp Nou, les Colchoneros abordent cette manche avec un avantage conséquent et l’objectif clair de valider leur qualification pour les demi-finales. Solides à domicile et réputés pour leur rigueur défensive, les hommes de Diego Simeone comptent bien gérer leur avance dans une atmosphère qui promet d’être électrique.

De son côté, le Barça est dos au mur mais loin d’être résigné. Les Catalans devront réaliser un exploit pour renverser la situation, en s’appuyant sur leur puissance offensive et des talents comme Lamine Yamal pour faire la différence. Habituées aux confrontations spectaculaires cette saison, les deux équipes devraient offrir un match intense et ouvert, où Barcelone devra prendre tous les risques face à un Atlético prêt à frapper en contre.



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Atletico / Barcelone – Composition des équipes

🔵 Atletico de Madrid (composition probable) : Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (c), Lookman – Griezmann, Alvarez.

🔵 Barcelone (composition probable) : Joan Garcia – Koundé, Eric Garcia, Martin, João Cancelo – Pedri (c), Gavi, Fermin – Yamal, Dani Olmo, Rashford.

Atletico / Barcelone en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Atletico / Barcelone, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.