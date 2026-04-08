Ligue des Champions : suivre Barcelone / Atletico en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 8 avril 2026 – Barcelone / Atletico en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le quart de finale aller entre le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le quart de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, ce soir à Camp Nou, s’annonce comme un duel explosif entre deux géants espagnols qui se connaissent parfaitement. Déjà opposés à plusieurs reprises cette saison, les Catalans restent sur une victoire récente (2-1) et arrivent avec une dynamique très positive, portés par une attaque prolifique et une grande solidité à domicile.

En face, l’Atlético de Diego Simeone, plus irrégulier ces dernières semaines, compte néanmoins sur son expérience européenne et sa capacité à faire déjouer ses adversaires dans les grands rendez-vous. Malgré un statut d’outsider, les Madrilènes ont souvent réussi face au Barça en Ligue des champions et tenteront de créer la surprise avant le match retour. Ce choc promet ainsi une confrontation intense et tactique entre deux styles opposés.



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Barcelone / Atletico – Composition des équipes

🔵 Barcelone (composition officielle) : Joan Garcia – Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, João Cancelo – Pedri (c), Eric Garcia – Yamal, Dani Olmo, Rashford – Lewandowski.

🔵 Atletico de Madrid (composition officielle) : Musso – Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (c), Lookman – Griezmann, Alvarez.

Barcelone / Atletico en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Barcelone / Atletico, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.