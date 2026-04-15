Ligue des Champions : suivre Bayern / Real Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 15 avril 2026 – Atletico / Barcelone en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le quart de finale retour entre le Bayern Munich et le Real Madrid.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le quart de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid s’annonce comme le choc de la soirée ce mercredi à l’Allianz Arena. Vainqueurs 2-1 à l’aller au Santiago Bernabéu, les Bavarois abordent cette manche avec un léger avantage, mais rien n’est encore joué face au club le plus titré de la compétition. Dans une affiche souvent surnommée le “Classique européen”, l’enjeu est immense : une place en demi-finales au terme d’un duel entre deux géants du football continental.

Le Bayern, en grande forme et porté par son public, compte s’appuyer sur son efficacité offensive pour sécuriser sa qualification. Mais le Real Madrid, habitué aux scénarios renversants en Ligue des champions, reste une menace constante malgré son retard. Emmenés par Kylian Mbappé et leur expérience unique dans cette compétition, les Madrilènes devront aller chercher un exploit en Allemagne. Entre intensité, pression et histoire, cette confrontation promet encore une soirée spectaculaire.



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Bayern / Real Madrid – Composition des équipes

🔵 Bayern Munich (composition probable) : Neuer (c) – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane.

🔵 Real Madrid (composition probable) : Lunin – Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Mendy – Valverde (c), Bellingham, Camavinga, Güler – Mbappé, Vinicius Junior.

Bayern / Real Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Bayern / Real Madrid, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.