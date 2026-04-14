Ligue des Champions : suivre Liverpool / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 14 avril 2026 – Liverpool / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le quart de finale retour entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le quart de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool FC et Paris Saint-Germain promet une soirée électrique ce mardi à Anfield. Battus 2-0 à l’aller à Paris, les Reds n’ont plus le choix : ils doivent réaliser un exploit pour renverser la situation et continuer leur parcours européen. Porté par son public et une récente victoire en championnat, Liverpool espère retrouver ses grandes soirées européennes, même si la tâche s’annonce immense face au champion en titre.

En face, le PSG arrive avec confiance et fraîcheur, fort de son avantage et d’un effectif quasiment au complet. Les Parisiens pourront s’appuyer sur leur attaque redoutable, notamment Khvicha Kvaratskhelia, déjà décisif à l’aller. Liverpool devra se montrer beaucoup plus offensif et efficace que lors du premier match pour espérer inquiéter les hommes de Luis Enrique. Entre pression, intensité et enjeu énorme, ce duel s’annonce comme l’un des chocs les plus attendus de la saison européenne.



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Liverpool / PSG – Composition des équipes

🔵 Liverpool (composition probable) : Mamardachvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Liverpool / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Liverpool / PSG, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.