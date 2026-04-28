Ligue des Champions : suivre PSG / Bayern en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 28 avril 2026 – PSG / Bayern en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec la demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern Munich ce mardi soir au Parc des Princes en demi-finale aller de la Ligue des champions. Cette affiche, qui ressemble à une finale avant l’heure, oppose le tenant du titre parisien à l’un des clubs les plus titrés d’Europe. Les deux équipes arrivent en pleine forme et avec des attaques redoutables, ayant chacune inscrit 38 buts dans la compétition cette saison, ce qui promet un match spectaculaire.

Porté par des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia, le PSG veut prendre une option avant le retour en Allemagne, mais devra se méfier d’un Bayern tout aussi impressionnant, emmené par Harry Kane. Malgré une excellente dynamique, les Parisiens restent sur plusieurs défaites face aux Bavarois en Ligue des champions, ce qui ajoute encore plus de tension à ce choc européen très attendu.



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PSG / Bayern – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

🔵 Bayern (composition probable) : Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Luis Diaz – Kane

PSG / Bayern en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Bayern, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.