Ligue des Champions : suivre PSG / Liverpool en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue des champions 8 avril 2026 – PSG / Liverpool en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le quart de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ coup d’envoi de la rencontre à 21h.







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Le choc entre le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC, ce soir au Parc des Princes, constitue l’un des sommets des quarts de finale de la Ligue des champions. Champions d’Europe en titre, les Parisiens arrivent en pleine confiance après une série de victoires convaincantes et une attaque en grande forme, emmenée notamment par Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. À domicile, le PSG part avec un léger avantage dans cette première manche.

En face, Liverpool traverse une période plus délicate, avec des résultats irréguliers et une lourde défaite récente qui a fragilisé le groupe. Malgré tout, les Reds restent une équipe redoutable sur la scène européenne et comptent sur leur capacité à réagir dans les grands rendez-vous pour rester en vie avant le match retour à Anfield. Ce duel s’annonce donc ouvert, entre un PSG en pleine dynamique et un Liverpool en quête de rebond.



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PSG / Liverpool – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

🔵 Liverpool (composition probable) : Mamardashvili – Gomez, Konaté, Van Dijk (c), Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Ekitike, Wirtz

PSG / Liverpool en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Liverpool, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.