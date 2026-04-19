« Mystères au paradis » du 19 avril 2026 : le final de la saison 3 ce soir sur France 3

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« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 19 avril 2026 – Ce dimanche soir, France 3 diffuse les deux derniers épisodes inédits de la saison 3 de la série « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







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Mystères au paradis, vos épisodes inédits du 19 avril 2026

Épisode 5 : L’Homme de maïs

Un soir, la ferme des Ellis est mise à sac alors que Stella et son père, George, s’occupent des animaux. Dans la foulée, ils aperçoivent l’Homme de Maïs, une figure légendaire censée annoncer une année de malchance pour les agriculteurs.

Épisode 6 : Rencontre avec le diable

Kelby surprend Josh en train d’essayer de s’introduire dans une boulangerie et le prend en chasse, sans réussir à l’arrêter. Peu de temps après, Josh se présente de lui-même au poste : sa petite amie a disparu, lui laissant un message énigmatique près de la fameuse « bosse du diable ».



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Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Melina Sinadinou (Zoe Williams), Barbara Flynn (Anne Lloyd), Jamie Bamber (Archie Hughes)