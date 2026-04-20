Plus Belle La Vie du 20 avril 2026 : Apolline surprend Diane et Simon (résumé + extrait vidéo épisode 565 en avance)

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Plus belle la vie du 20 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 565 de PBLV – Apolline va surprendre Diane et Simon cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu’Ulysse a réussi à semer le doute dans la tête des jurés, Diane retrouve Simon à la sortie du tribunal, sous les yeux d’Apolline…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 avril – résumé de l’épisode 565

Ulysse prend un café quand Luna vient lui reprocher de l’ignorer depuis vendredi et de croire Félix coupable. Elle insiste sur son innocence ; ensemble, ils retracent le trajet de Félix le soir du meurtre de Gallieni et Ulysse pense avoir une piste. Au commissariat, il demande à Idriss de récupérer des images de vidéosurveillance… Après hésitation, Idriss accepte.

Ulysse présente ensuite au président des images censées innocenter Félix (sans sweat beige), mais elles sont jugées non recevables car il est casqué et donc non reconnaissable, malgré la plaque d’immatriculation de son scooter. Il en parle malgré tout à l’audience et se fait rappeler à l’ordre. Félix, très inquiet, craint la perpétuité ; Ulysse lui assure qu’ils continuent de chercher le vrai coupable.



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Enfin, Apolline découvre des éléments suspects sur Diane. Elle surprend ensuite une discussion entre Diane et Simon Dutoit : ils semblent liés, et Simon évoque vouloir “s’occuper” de Baptiste.

Pendant ce temps, Djawad prépare le petit-déjeuner d’Ariane quand Zoé et Romain les rejoignent, ce qui crée un moment gênant. Au cabinet, Jennifer s’interroge sur la présence du Dr Neuville, chirurgien esthétique… Vadim la surprend entrain de faire des recherches sur lui.

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VIDÉO Plus belle la vie du 20 avril 2026 – extrait vidéo

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