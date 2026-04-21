Plus Belle La Vie du 21 avril 2026 : Baptiste prend une lourde décision, Ulysse proche de la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 566 en avance)

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Plus belle la vie du 21 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 566 de PBLV – Baptiste va être victime d’une terrible agression cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais il va prendre une lourde décision alors qu’Ulysse se rapproche de la vérité…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 avril – résumé de l’épisode 566

Ulysse et Luna retrouvent Idriss au Mistral, où il se montre hostile envers Luna. Ulysse l’interroge sur Diane Gallieni et évoque un mail envoyé par Fabrice avant sa mort, suggérant un conflit professionnel.

Au bureau, Apolline confie à Alice avoir vu Diane avec Simon Dutoit, qui semblait menaçant. Elle lui demande d’enquêter.



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Baptiste parle à Chloé une preuve écartée lors de l’audience du procès de Félix la veille, puis se fait renverser par un scooter et se blesse à l’épaule. Pendant ce temps là, Gabriel apprend qu’Idriss faisait appel à Diane pour des soins inhabituels et que sa mère présentait les mêmes symptômes que celle de Félix. Il accepte d’aider Luna à consulter les dossiers, mais doit s’occuper de Baptiste. Luna récupère son badge.

Au Mistral, face à Jules, Ulysse affirme publiquement croire en l’innocence de Félix et quand Ophélie fait irruption, il la tâcle discrètement…

Gabriel soigne Baptiste et lui déconseille de retourner au procès. Mais celui-ci refuse de se faire remplacer. À l’hôpital, Luna accède aux dossiers avec l’aide d’Idriss, évitant de justesse d’être surprise par le directeur de l’hôpital.

Au Mistral, Aya découvre que Zoé, malgré ses sentiments pour Romain, ne se sent pas prête à aller plus loin. Plus tard, Zoé se montre jalouse, puis Romain la rassure.

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VIDÉO Plus belle la vie du 21 avril 2026 – extrait vidéo

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