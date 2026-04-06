Plus belle la vie spoiler : Félix piégé par la police ? Luna et Ulysse font font une découverte ! (7 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 7 avril 2026 – Félix a fait une tentative de suicide dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Le jeune homme, accusé du meurtre d’un médecin, jure son innocence et affirme que la police l’a piégé. Et dans l’épisode de demain, mardi 7 avril 2026, Luna et Ulysse vont faire une découverte choc.











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Alors que Luna retrouve Ulysse à l’hôpital, ce dernier lui explique que Félix a tenté de se pendre avec un drap. Son co-détenu lui a sauvé la vie. En repartant, ils se rendent là où le Dr Galienni a été poignardé… Ulysse fait remarquer à Luna la caméra de vidéo-surveillance qui a filmé le meurtre, on la distingue bien. Ils ont du mal à imaginer qu’on puisse décider de tuer quelqu’un devant une caméra bien visible !

Ulysse parle à Luna des propos de Félix, qui est convaincu que la police a voulu le piéger. Et Ulysse explique à Luna qui ne voit pas qui a pu placer l’arme du crime et le portefeuille de la victime chez Félix en dehors de la police au moment de la perquisition… Luna demande à voir le PV de la perquisition. Elle est sous le choc en découvrant que c’est Idriss qui a rédigé le PV !



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Luna confronte alors Idriss devant le commissariat, elle veut lui parler de Félix Arnaud. Idriss assure qu’il n’était pas sur l’enquête, il n’a rien à lui dire. Sauf que Luna lui fait remarquer qu’il était sur la perquisition… Il est surpris qu’elle sache et tout de suite sur la défense. Elle lui demande s’il a vu quelque chose de bizarre. Idriss l’envoie balader !

Quand Luna lui demande si c’est lui qui a retrouvé le couteau et le portefeuille, il dit que oui et lui demande direct si elle pense que c’est lui qui a planqué le couteau sous le canapé ! Idriss est furieux, il reproche à Luna de l’accuser d’avoir piégé Félix… A-t-il un lien avec tout ça ?