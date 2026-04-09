Plus belle la vie spoiler : le choc, Ulysse menacé de mort ! (10 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 10 avril 2026 – Félix va entrevoir une lueur d’espoir demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode du vendredi 10 avril 2026, Ulysse va frapper un gros coup au tribunal !











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Ulysse interroge d’abord Idriss, visiblement stressé, sur son passif avec Félix. Il l’avait arrêté plusieurs fois pour trafic de stupéfiants et il reconnait qu’à chaque, les perquisitions n’avaient rien donné car Félix était prudent : il ne cachait jamais sa marchandise chez lui. Ulysse démontre qu’il est donc illogique qu’il est caché le portefeuille de Galieni et l’arme du crime sous son canapé !

Ulysse organise ensuite une reconstitution. Il fait venir un mannequin balistique et un couteau. Il demande à Idriss de poignarder le mannequin au même endroit que le tueur avec le médecin. Alice tente de s’y opposer mais le président accepte la demande de maître Kepler. Idriss s’exécute, son sweat-shirt est éclaboussé de sang ! Ulyssse rebondit alors : le sweat retrouvé chez Félix était intact, sans aucune tache ! Alice souligne alors le fait qu’Ulysse n’a pas fait d’études de médecine. Ce dernier dit juste avoir étudié le rapport du légiste et s’étonner au passage qu’aucune reconstitution n’ait eu lieu pendant l’enquête. Le président décide de demander l’avis de Gabriel. Il valide : le coup de couteau à cet endroit a du projeter beaucoup de sang sur le tueur !



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Plus tard, Gabriel confie à Thomas qu’il pense désormais que Félix est innocent… Mais il se demande qui a bien pu tuer son ami. Au même moment, Vanessa et Ulysse rentrent et découvrent leur porte ouverte… A l’intérieur : une menace de mort visant Ulysse !