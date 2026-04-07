Plus belle la vie spoiler : le procès débute, Alice pousse Félix à la faute ! (8 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 8 avril 2026 – C’est demain que va débuter le procès de Félix dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire que dans l’épisode du mercredi 8 avril 2026, Alice va pousser Félix à la faute…











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Après une ultime provocation face à Ulysse devant le palais de justice, Alice va jouer toutes ses cartes pour influencer les jurés lors du procès. Baptiste est tiré au sort, il fait donc bien partie des jurés. Yolande y assiste pour tout raconter à Babeth, elle juge déjà Félix coupable avant même que le procès commence… Et Jules est là en tant que journaliste.

Ulysse interroge son client pour montrer qu’il n’a pas eu une vie facile. Sa mère était gravement malade, il a du arrêter le lycée pour s’occuper d’elle. Et il explique avoir dealé de la drogue pour payer le loyer et les soins non pris en charge…



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Mais quand vient le tour d’Alice, elle souligne le fait que Félix a choisi le deal alors qu’il aurait pu trouver un vrai travail. Elle s’attèle ensuite à démontrer que Félix est un homme violent. Elle rappelle une vieille affaire : il aurait passé un client à tabac ! Ulysse intervient pour préciser qu’il n’y a pas eu de suite, la présumée victime ayant retiré sa plainte dès le lendemain. Mais face à Alice, Félix perd son calme malgré les recommandations faites par Ulysse avant le début du procès… Il affirme qu’elle ment et l’insulte !

Le président suspend alors l’audience et demande à ce que l’accusé soit sorti… On peut dire que ce premier jour ne joue pas en la faveur de Félix, Alice a bien réussi son coup !