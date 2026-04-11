Quelle époque du 11 avril 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 11 avril 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 11 avril 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Camille Cottin et Louis Garrel, à l’occasion de la sortie de “Juste une illusion” réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, au cinéma ce mercredi



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➡️ François Berléand, à l’occasion de la série “Phoenix” sur France Télévisions, à partir de ce mercredi

➡️ La créatrice de mode Isabel Marant

➡️ Robert Ménard, à l’occasion de la sortie de son livre « Lettre à Clara » aux Éditions Télémaque

➡️ Arnaud Montebourg, nous parlera de son émission « Made In Montebourg », tous les vendredis sur BFMTV

➡️ Péri Cochin, à l’occasion de l’initiative “1 Picasso pour 100 Euros”

➡️ Pierre Thevenoux, à l’occasion de son spectacle « Life coach » au République

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 11 avril 2026 sur France.tv