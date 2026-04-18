Quelle époque du 18 avril 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 18 avril 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 18 avril 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Philippe Etchebest et Stéphanie Le Quellec, à l’occasion de la nouvelle formule de Top Chef



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➡️ Lorie Pester, à l’occasion de la tournée des Zénith de la “Lorie Party”, dans toute la France

➡️ Ségolène Royal, nous parlera de son livre “Mais qui va garder les enfants ?” aux Éditions Fayard

➡️ Jean-François Copé, nous parlera de son livre “Quand les populistes trahissent le peuple” aux Éditions Plon

➡️ Philippe Croizon accompagné de son épouse, Suzana Sabino, à l’occasion de la sortie du livre “À toute épreuve” aux Éditions Arthaud

➡️ Jessé, à l’occasion de son spectacle “Message personnel”, au Théâtre des Mathurins du 3 au 27 juin prochain

➡️ Worakls, à l’occasion de son concert “Orchestra” à l’Accor Arena le 2 mai prochain

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 18 avril 2026 sur France.tv