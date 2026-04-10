Quotidien du 10 avril 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 10 avril 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 10 avril 2026

🎤 Alex Vizorek — « De la première à la dernière œuvre » (Ed. Michel Lafon)

🎤 Frédéric Martel — « Occidents. Enquête sur nos ennemis » (Ed. Plon)



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 10 avril 2026 à 19h25 sur TMC.